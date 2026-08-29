Alihan Kuriş soruşturmasında 35 şüpheli tutuklandı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Alihan Kuriş' çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 25.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37'si mevcutlu olarak başsavcılığa çıkarıldı.



Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakem karşısına çıkan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ALİHAN KURİŞ OPERASYONU



“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilmişti.

İLK DALGA OPERASYON

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Kuriş soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutuklamıştı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler vardı. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.