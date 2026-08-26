Alihan Kuriş soruşturmasında 37 klasör belge ele geçirilmişti. Firari şüpheli Antalya'da yakalandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında örgütün faaliyetleri ve mali yapılanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Antalya’nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen 37 klasör içerisindeki hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ı yakalama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay'ın, örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU, YAKALANDI

Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürüyor.

GELEN İHBAR ÜZERİNE ARAMA YAPILMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde R.B.’ye ait ev ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda adreste yapılan aramada 37 klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti. Belgeler incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştı.

BELGELERİ EVE GETİREN KİŞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, finansal evrakları söz konusu eve getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği’nde çalışan Mehmet Akay olduğu belirlenmişti.

Ele geçirilen belgelerin örgütün mali yapılanması, para hareketleri ile bağlantılı kişi ve kuruluşların tespit edilmesi amacıyla incelendiği bildirilmişti.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32’si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Örgüte ikinci ve üçüncü dalga operasyonlar da yapılmıştı.

200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturmanın devamında, Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik çalışmalar kapsamında arama yapılan bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında da şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferleri mercek altına alınmıştı.