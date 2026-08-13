13 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan Alihan Kuriş, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mimar ve iş insanı olan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” cemaatinin lideri olunca tanındı. Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş. dayısı Arif Ahmet Denizolgun, annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi de Süleyman Hilmi Tunahan.

Kuriş, 8 Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra Süleymancıların lideri oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne operasyon başlatıldı.

13 Ağustos 2026 tarihinde, Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Kuriş ile birlikte aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sırasında, bir kişinin evinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 13 Ağustos'ta NTV canlı yayınında Kuriş örgütüne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik olduğunu kaydetti.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar paylaşan Bakan Çiftçi, Kuriş'in 2016 yılında bu akımın başına geçtiğini belirterek, "Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyleydi:

- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Henüz sıcak bir gelişme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçlarından dolayı Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı, üç şahıs yurt dışında, 10 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.