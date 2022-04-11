Alışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. İddiaya göre aervis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen müşteri, "Şu anda 80 yaşındaki teyzem servis aracından aşağı indiriliyor. Bu utanç verici bir olay" diyerek tepki gösterdi.

Bazı yolcular da 'Yazıklar olsun, bu ne terbiyesizlik' diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın ise araçtan inerek uzaklaştı.

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI



Video, sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kullanıcı da tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Zabıta tarafından yasal işlem yapılacağı öğrenildi.



Yaşlı kadının servisten indirldiği görüntüler tepki çekti.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır" açıklamasını yaptı.



"BENİ DE İNDİRDİLER"



Öte yandan aynı marketten alışveriş yapan birçok kişinin aynı durumla karşılaştığı belirtildi.



Kezban Kara (75), daha önce aynı durumla karşılaştığını anlatarak, "Beni de almadılar. 44 lira tuttu alışverişim, '50 lira olmadı' diyerek indirdiler. İnsanların itiraz etmesine rağmen indirdiler. Şikayet etmek için yetkililere gittim. 'Servis araçlarında yazıyor' deyip çıkardılar" diye konuştu.



Ayla Ergül (57) ise "Buraya servis hizmeti için geliyoruz. En azından fiyatları biraz aşağı tutsunlar da kullanabilelim. Ben fiyatlandırma işini doğru bulmuyorum" dedi.



Şeyda Erkoca (54) da benzer mağduriyeti yaşadığını söyledi.



ALIŞVERİŞE GÖRE SERVİS KULLANIMI



Öte yandan söz konusu markete ait servis araçlarını kullanmak için 50 ile 500 TL arasında alışveriş yapılması gerektiği, yakın bölgelerde oturanların 50 ve 100 TL'lik market fişlerini göstererek, uzak yerlerde oturanların ise daha yüksek miktardaki alışveriş fişlerini göstererek hizmetten yararlandığı öğrenildi.

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