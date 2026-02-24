Alışveriş yapar gibi mağazaya girdi, hırsızlık yaptı. 118 suç kaydı ortaya çıktı

Olay, İskenderun'daki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir giyim mağazasında aldığı kıyafetlerin deneme kabininde alarmlarını tornavidayla sökerek hırsızlık yapan suçlu, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan suçlunun H.A. olduğu ve 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.