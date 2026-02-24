Alışveriş yapar gibi mağazaya girdi, hırsızlık yaptı. 118 suç kaydı ortaya çıktı
24.02.2026 09:50
Şüphelinin mağazadaki ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlar da kameralara yansıdı
Hatay'da bir mağazanın ürünlerinin alarmlarını tornavidayla söken şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, İskenderun'daki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir giyim mağazasında aldığı kıyafetlerin deneme kabininde alarmlarını tornavidayla sökerek hırsızlık yapan suçlu, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan suçlunun H.A. olduğu ve 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları, 1 adet çalıntı mont ve 2 adet çalıntı pantolon bulundu
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları, 1 adet çalıntı mont ve 2 adet çalıntı pantolon bulundu. Şüphelinin mağazadaki ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlar da kameralara yansıdı.