Alışveriş yaparken düşünce hayatı kurtuldu

İzmir'de dengesini kaybederek düşen ve götürüldüğü hastanede kaburgasındaki kırık nedeniyle çekilen tomografi sonucunda akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan 69 yaşındaki Mehmet Bardakçı, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.



Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli öğretmen Mehmet Bardakçı, Çarşı Caddesi'nde alışveriş yaparken düştü.



Düşme sonucu göğsünde ağrı oluşan Bardakçı'yı yakınları, kaburgasında kırık olabileceği şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Muayene edilen Bardakçı'nın çekilen röntgeninde kırık tespit edilmedi. Kaya, ayrıntılı tetkikler için tomografi çekilmesini istedi.



Tomografide düşme sonucu kaburga kırığı oluşmadığı ortaya çıkarken raporu inceleyen doktor sağ akciğerde 1 santimetre çapa sahip tümör bulunduğunu belirledi.

AYNI HAFTA AMELİYAT

Biyopsi ve tarama testlerinin ardından aynı hafta içinde Bardakçı ameliyat edildi. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatla Bardakçı, sağlığına kavuştu.



"YAŞANACAK GÜNLERİM VARMIŞ"



Mehmet Bardakçı, hayatı boyunca kanser hastalığından hep korktuğunu belirtti.



Kendisini çok şanslı saydığını ifade eden Bardakçı, şöyle konuştu:

"Böyle bir olay olmasaydı 5-6 aylık ömrüm vardı, tabii Allah bilir. Bu beni çok mutlu etti. Çoluğum çocuğumla daha yaşanacak günlerim varmış, içecek suyum, yiyecek yemeğim varmış. Her şeyimi hocamın dikkati sayesinde kazandım."

