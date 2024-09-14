Alışverişten dönen anne kıza TIR çarptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı. Anne ve kızdan geriye kalan bebek arabası ve market poşetleriyse yürekleri dağladı.

Alışverişten dönen anne kıza TIR çarptı

Kaza, Dörtyol ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşı tarafına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

Kazada, 5 yaşındaki Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı anne Rabia Erdem olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erdem'in cansız bedeni, Büyük Şehir Belediyesi cenaze aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Öte yandan, anne ve kızın alışverişten dönerken kazayı yaşadığı öğrenildi. 

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