Aliyev, Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi

Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye giden Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti.

Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen "Karabağ Nişanı"nı SİHA'ların mimarı Bayraktar'a takdim etti.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında ve düşman teçhizatlarının imha edilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı kazandığı Dağlık Karabağ zaferinde Bayraktar SİHA'larını kullanmıştı. Karabağ zaferinde Azerbaycan'ın havadaki hakimiyetine büyük katkı sağlayan Selçuk Bayraktar, ülkede çok seviliyor.