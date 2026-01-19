Alkol masasında okunan selaya soruşturma

Alkol masasında sela okudu… Görüntüleri sosyal medyada da tepki çekinde polis merkezinde ifade vermek zorunda kaldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu. Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen Ç.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.