Alkol parası alamayınca eve ateş açtı

Düzce'de bir kişi alkol parası vermeyen babasının evine ateş açtı.



Önceki gün akşam saatlerinde, Çilimli ilçesinde R.Y. alkol parası istediği babası R.Y. ve babaannesi S.Y.’den ret cevabı aldı. Bunun üzerine evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıkan R.Y. eve doğru ateş etmeye başladı.



Komşularının müdahalesi ile kaçan R.Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası köy içerisinde bir samanlıkta gizlenirken yakalandı.



Gözaltına alınan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.