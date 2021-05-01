Alkol satış yasağı tartışması

Tam kapanma döneminde alkollü içecek satışına kısıtlama getirilmesine ilişkin tartışma sürüyor.



Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.



Kısa süre sonra ise İçişleri Bakanlığı'ndan, "Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacaktır" açıklaması geldi.



Kütahya'da marketlerde alkol satışına izin verildiğine dair iddiayı da Valilik yazılı bir açıklama ile yalanladı.



Açıklamada, "Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir" denildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kütahya Valiliği'nin açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.



Konu muhalefetin de gündeminde.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye bir hukuk devleti ie elinizde bu kararı neye dayanarak aldığınızın mesneti olmalı. Hukuk devletinde mesneti olmadan hiçbir karar alamazsanız. Hukuk ne diyorsa o yerine getirilmelidir" dedi.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise , "Zaten Türk milleti, içki içenler de dahil Ramazan'da içmemek gibi bir terbiye taşır. Ama siysaet öyle bir üslupla siyaset yapmayı tercih ediyor ki ahlaki değerleri proveke edici bir siyaset tarzı ile karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.



SAHTE ALKOL NASIL ANLAŞILIR?

