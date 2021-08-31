Alkol tartışması kanlı bitti: Çocuğunun önünde kocasını bıçakladı

Uşak'ta bir kadın içki içtiği için tartıştığı eşini göğsünden bıçakladı.

Olay, geçtiğimiz hafta Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Çift arasında alkol kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sevin Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Yaşar Akbulut'u 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde göğsünden 3 kez bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Akbulut, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yaşar Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sevin Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.