Alkol ve hız trafik kazalarının başlıca nedenleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ocak-ağustos ayları arasında 440 bin 578 kaza yaşandı. Kazalardan bin 420 ölümlü, 187 bin 716’sı yaralanmalı oldu. Kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı bin 670, yaralı sayısı ise 270 bin 467 olarak kayıtlara geçti. AŞIRI HIZ VE ALKOL İLK SIRADA Son yıllarda trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında aşırı hız ya da alkollü araç kullanımında artış oldu. BİNLERCE EHLİYET ALINDI Ocak-ağustos döneminde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 212 bin 180 sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı. Sürücü belgelerinin geri alınmasında birinci neden alkollü araç kullanımı olurken bunu 100 ceza puanını aşmak, 5 kez hız limitini aşmak takip etti. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN BİNLERCE KİŞİ EHLİYETİNİ KAYBETTİ Alkollü araç kullanımı nedeniyle aynı dönemde geçici olarak geri alınan sürücü belgesi sayısı 171 bin 295 olarak kayıtlara geçti. 100 ceza puanını dolduran 11 bin 347 sürücü ile 5 kez hız limitini aşan 490 sürücünün belgesi geri alındı. Ülke genelinde ocak- ağustos döneminde ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında, alkollü araç kullanmak nedeniyle 1271, aşırı hızla araç kullanmaktan bin 541 kaza meydana geldi.

Geçen yıl ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında alkollü araç kullanmaktan bin 933, aşırı hızla araç kullanmaktan 2 bin 197 kaza yaşandı.

HIZ VE ALKOL NEDENİYLE KAZALAR



2024'te alkollü araç kullanan 258 bin 594, 5 kez hız limitini aşan 556, 100 ceza puanını dolduran 12 bin 711 sürücünün belgesi geçici süreyle alındı.



2023'te alkollü araç kullanan 197 bin 768, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 487, 5 kez hız limitini aşan 307 sürücünün belgesi geçici süreyle alındı.

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında, 2023'te alkollü araç kullanmak dolayısıyla bin 712, aşırı hızla araç kullanmaktan 2 bin 208 kaza meydana geldi.