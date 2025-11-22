Alkol zehirlenmesinde her 100 kişiden 30'u ölüyor

Her yıl onlarca kişi sahte alkol nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Toksikoloji Çalışma Grubu, Türkiye genelinde 17 merkezden alınan verilerle önemli bir çalışma hazırladı. Alkol zehirlenmesinde her 3 kişiden birinde kalıcı hasar oluyor.

Sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuran her 100 kişiden 30'u hayatını kaybediyor.

Her 3 hastadan biri ise görme kaybı ya da nörolojik bozukluklar gibi kalıcı hasarlarla hayatlarına devam ediyor.

Sonuçlar Türkiye'de 17 farklı merkeze son 10 yılda metil alkol zehirlenmesiyle başvuran vakaların incelendiği çalışmadan.

Hazırlanan çalışmayla ilgili NTV'ye konuşan TATD Toksikoloji Çalışma Grubu Üyesi Dr. Ömer Taşkın "Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin her tarafından zehirlenme vakalarının yönetildiği büyük merkezleri dahil ettik. Hastayı değerlendirdiğimizde ne yazık ki 3'te birinin tüm tedavileri almasına rağmen hayatını kaybettiğini, 3'te 1 oranında kalıcı sekelle (Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu) hayatı idame ettirmek zorunda kaldıklarını tespit ettik." dedi.

Sahte içki vakaları özellikle yılbaşına doğru artıyor. Son dönemde kaybedilen hastalar var.

Taşkın "Her sene kasım ayının sonlarından başlayarak şubat ayına kadar vaka sayısı artışı gözlemlenmişti. Biz de kliniğimizde son 2 haftada 2 metil alkol zehirlenmesi vakası gördük birini kurtarmayı başardık ama diğeri çok geç başvuruydu. Yoğun bakımda uzun süre kaldıktan sonra ne yazık ki kaybettik." diye konuştu.

Sahte alkolden zehirlenenler bulguları alkolle ilişkilendirdiğinden hastanelere gitmekte gecikiyor.

TATD Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar ise "Hastanın normal alkol mü metanol zehirlenmesi mi anlaması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Geç dönemde geldiği zaman da tedavi şartları zor ölüm oranı oldukça yüksek. Hangi illerde daha fazla görüldüğü, tedavi kaynaklarına ulaşım açısından veri elde etmemiz bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

SAHTE ALKOL NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar uyarıyor. Sahte içkiyi kokusundan, renginden ya da herhangi bir özelliğinden ayırt etmek mümkün değil.