Alkollü adam arabalara yumruk atıp, üzerinde zıpladı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pantolonundaki kemeri çıkararak sokakta park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Şüpheli, elindeki kemerle bazı otomobillere vurdu, bazılarına ise tekme ve yumruklarla saldırdı.



Saldırgan, otomobillerden birinin üzerine çıkarak tavanında zıplamaya başladı. Zıplama esnasında dengesini kaybederek bagaj kapağına düşen şahıs, buna rağmen saldırılarına devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.



Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.