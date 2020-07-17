Alkollü araç kullanarak Ceylan'ın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille kavşaktan geçerken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Ümit A. kırmızı ışık ihlali yapınca Ümit S.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Gülay T. hafif yaralanırken, Ceylan Tutlu (27) ise ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ İFADE SONRASI SERBEST

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ümit A.’nın 116.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

''ELİ KOLU SERBEST GEZİYOR''



Sürücü Ümit A’nın serbest bırakılması genç kızın ailesinin tepkisine neden oldu.



Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu (35), “Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırı olay yoktu. Karşıdaki araç kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinde polis raporlarına göre ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli ve o eli kolu serbest geziyor'' dedi.



''ADALET İSTİYORUM''



Anne Fatma Tutlu ise, “Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Ben gece gündüz yatamıyorum. Bu adam yüzde yüz suçlu. Ben kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler. Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm'' diyerek tepki gösterdi



Anne Tutlu, adalet istediğini belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti:



Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin İnanmıyorum Ceylan’ımın öldüğüne inanmıyorum”