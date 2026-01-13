Alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyeti alındı, içmeyi sürdürdü

Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde devriye atan sivil polis ekipleri, tekel bayinden çıkıp araçta direksiyon başına geçerek seyir haline geçen sürücüyü durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilen Tunay D. (27) isimli sürücünün aracında alkol şişeleri olması nedeniyle olay yerine trafik ekipleri çağırıldı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye alkol metreyle ölçüm yaptı. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

“VALLAHİ 10 NUMARA İÇTİM”



Alkol kontrolünün ardından trafik polisleri ceza işlemleri için çalışma başlattı. Ehliyet tespiti ve araç sorgulaması esnasında sürücüden polis memurlarına yönelik pes dedirtecek açıklamalar geldi.

Polisin yüzüne karşı itirafta bulunurcasına övüne övüne nasıl içtiğini anlatan alkollü sürücü, "İyi alkol içtim, vallahi on numara içtim. Her gün içiyorum. Bundan sonra da iyi içeceğim" dedi. Polis memurlarını bile şaşırtan sürücü zaman zaman ayakta durmakta da güçlük çekerken, eline aldığı ceza makbuzuna bakarak polis memurlarına "Kaç para kestiniz?" diye sordu.

Polisin ceza miktarını bildirmesiyle bu kez polis memurlarına, "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun." şeklinde konuştu.