Alkollü araç kullanmanın cezası 2026 yılı nedir? Yeni trafik kanununda alkollü araç kullanma cezası kaç lira?

Trafik Kanunu'nda değişiklik içeren yasa 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, saldırı amaçlı takip edene 180 bin lira, alkollü araç kullanana 50 bin lira, ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR?

0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluk tarafından ölçüm yaptırmayanlara da aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı getirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin Türk lirası idari para cezası yanı sıra, ehliyete el koyma yaptırımı da uygulanacak. Bu cezayı alan sürücülerin yani ehliyeti iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

YENİDEN EHLİYET SINAVINA GİRECEKLER

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için; belgenin iptal edildiği tarihten itibaren en az beş yıl geçmiş olması, bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücülerin psiko-teknik değerlendirmeden geçmesi ve resmî sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun sürücü kursuna ibrazı zorunlu hale getirildi.

UYUŞTURUCU KULLANAN ŞOFÖRE HANGİ CEZA VERİLİR?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgesi iptal edilir. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu fıkra kapsamında sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için; belgenin iptal edildiği tarihten itibaren en az beş yıl geçmiş olması, bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücülerin psiko-teknik değerlendirmeden geçmesi ve resmî sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.”