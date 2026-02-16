Alkollü bisiklet kullanan kişiye 12 bin 800 lira trafik cezası
16.02.2026 02:02
Son Güncelleme: 16.02.2026 02:06
Remzi G. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İnegöl'de bisikletten düşerek yaralanınca 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Remzi G. gözaltına alındı, 12 bin 800 liralık trafik cezası yedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisikletiyle Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan 71 yaşındaki Remzi G. dengesini kaybedip düştü.
Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi, yaralı Remzi G ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde 1.93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Remzi G.'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan bin 246 lira ceza kesildi.