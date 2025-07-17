Alkollü çıkan bisiklet sürücüsüne para cezası

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında bisikletiyle güçlükle ilerleyen sürücüyü durdurup alkol testi yapmak istedi.

Bir süre direndikten sonra alkolmetreyi üfleyen sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

"Alkollü araç kullanmak" suçundan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanan bisiklet sürücüsü, polis ekiplerine tepki göstererek, "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" dedi.