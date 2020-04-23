Alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan B.A. (25), sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü halde dışarı çıktı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na giden ve ayakta durmakta güçlük çeken genç, evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan kişi bir ambulansı da otostop çekerek durdurmak istedi.

3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ



Gence devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan B.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen genç, polis ekiplerince evine bırakıldı.

''YOL ORTASINDA OTURDUM, KİMSE ALMADI''



Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten B.A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.