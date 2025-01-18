Alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi
Hatay'da alkollü olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan kadın, denize girince boğulma tehlikesi atlattı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde alkollü olduğu ileri sürülen kadın, kendini denize attı.
Dalgalar arasında çırpınan kişiyi fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilen kadını, ekipler kurtardı. İsmi açıklanmayan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
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