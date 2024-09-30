Alkollü kadın deniz kenarına düşerek baygınlık geçirdi

Yalova’da yabancı uyruklu bir kadın, kaldırımdan deniz kenarına düşerek baygınlık geçirdi.

Alkollü kadın deniz kenarına düşerek baygınlık geçirdi

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi sahilinde yabancı uyruklu bir kadın kaldırımda dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekten deniz kenarına düştü ve baygınlık geçirdi. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Alkollü kadın deniz kenarına düşerek baygınlık geçirdi - 1

JANDARMAYA SIKI SIKI SARILDI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada ayılan kadın, geçirdiği şok ve korkuyla jandarmaya sıkı sıkı sarıldı. Ekipler kadını güçlükle sakinleştirdi. Kadın daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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