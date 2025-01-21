Alkollü mezuniyet töreninde öğretmenlere uzaklaştırma

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda, geçen yıl haziran ayında düzenlenen mezuniyet törenine ait görüntüler büyük tepki topladı.



Okul bahçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin şampanya patlattığı anların kaydedilmesinin ardından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

