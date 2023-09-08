Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Güney Mahallesi D-100 Yanyol Ankara istikameti 95 Evler mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen belediye otobüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı. O esnada arkadan gelen A.D. idaresindeki motosiklet önce otobüse ardından durakta inen M.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan A.D. ve M.M. yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan denetimde, motosiklet sürücüsü A.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.