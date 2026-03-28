Alkollü şekilde kaza yaptı. Aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal oldu

Büyük Bölcek Mahallesi'nde, alkol aldıktan sonra aracına binip trafiğe çıkan Sadi K.'nın (42) kullandığı araç, şehir merkezi istikametine seyrederken karşı istikametten gelen Yunus Emre S. (32) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.



Kazada yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.



Ardından araç sürücülerini alkol muayenesinden geçiren polis, Sadi K.'nın 1.72 promil alkollü olduğunu belirledi.



Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza kesilirken, aday sürücü olduğu tespit edilen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.



Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezine götürüldü.