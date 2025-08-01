Alkollü servisçi motorcunun ölümüne neden oldu

İstanbul, Beykoz'da bir servis sürücüsü aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeritte ilerleyen motosikletliye çarptı.

Yalıköy Çayır Caddesi'ndeki kaza sırasında arkadaşları tarafından videoya çekilen servis sürücüsünün, alkollü olduğu ortaya çıktı.



MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



Kazada motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı caddedeki güvenlik kamerası da görüntüledi.



0.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Trafik kanununda servis sürücülerinin seviyesi ne olursa olsun alkollü araç kullanması yasak.



Ancak olay sonrası hastaneye götürülen servis sürücüsü Yiğit İsmail Göç'ün 0.61 promil alkollü halde direksiyon başına geçtiği belirlendi.

Savcılık kaza hakkında soruşturma başlattı. Kaza anında serviste çekilen görüntülere de el konup, incelemeye alındı.



Servis sürücüsünün olası kastla ölüme neden olma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

