Alkollü şüpheli evini yaktı

Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.