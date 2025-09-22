Alkollü sürücü, 3 gün önce doğum yapan Emira'yı hayattan kopardı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2,70 promilli olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü, bir otomobile çarptı. Kazada 3 gün önce doğum yapan Emira Hilal hayatını kaybederken 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü, 3 gün önce doğum yapan Emira'yı hayattan kopardı

Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi.

Hulusi P.'nin kullandığı kamyonet ile H.M.'nin (33) yönetimindeki otomobile çarptı.

Alkollü sürücü, 3 gün önce doğum yapan Emira'yı hayattan kopardı - 1 Otomobil tali yoldan ana yola çıkarken kaza meydana geldi.

Kazada otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirirken kamyonetteki M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı.

İhbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulusi P., gözaltına alındı.

ÖLÜMÜN ARDINDAN ACI AYRINTI

Hayatını kaybeden Hilal'in ise 3 gün önce doğum yaptığı ortaya çıktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...