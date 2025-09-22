Alkollü sürücü, 3 gün önce doğum yapan Emira'yı hayattan kopardı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2,70 promilli olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü, bir otomobile çarptı. Kazada 3 gün önce doğum yapan Emira Hilal hayatını kaybederken 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Hulusi P.'nin kullandığı kamyonet ile H.M.'nin (33) yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirirken kamyonetteki M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı.
İhbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin yaptığı kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulusi P., gözaltına alındı.
ÖLÜMÜN ARDINDAN ACI AYRINTI
Hayatını kaybeden Hilal'in ise 3 gün önce doğum yaptığı ortaya çıktı.
