Alkollü sürücü 4 araca çarparak durabildi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.E.E kullandığı otomobil ile süratle seyrederken, önce park halindeki üç otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.E.E. tedavi altına alınırken, sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.



Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konurken, 6 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.