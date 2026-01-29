Alkollü sürücü 9 yaşındaki Birkan'ı hayattan kopardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuktan günler sonra acı haber geldi.

Kaza, Karaçalı Mahallesi'nde 25 Ocak tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Birkan Çillimoğlu (9) otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu.

Ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

1.18 promil alkollü olduğu belirlenen 23 yaşındaki sürücü tutuklandı.

BENZER KAZA İZMİR'DE DE MEYDANA GELMİŞTİ

İzmir'de de geçtiğimiz ay uygulamadan kaçan ve 3,70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz hayatını kaybetmişti.