Alkollü sürücü bekçiye çarptı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ve bekçiler, araçları durdurmaya başladı.



O esnada otomobiliyle süratli şekilde gelen D.A. bekçiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı.

Olayın ardından sürücü gözaltına alındı. Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı bulunan sürücü, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

