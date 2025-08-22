Alkollü sürücü dehşet saçtı: Köpeği can havliyle camdan fırladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 4 araca çarptı. Sürücünün 3.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
B.T., kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü yitirince park halindeki 4 otomobile çarptı.
Kazada, 4 araçta da hasar gördü.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde sürücü B.T.'nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi.
Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Polis merkezine götürülün sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücü B.T.'nin yanında bulunan köpeğin kaza sırasında camdan çıktığı görüldü.
