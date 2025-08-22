Alkollü sürücü dehşet saçtı: Köpeği can havliyle camdan fırladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 4 araca çarptı. Sürücünün 3.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

B.T., kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü yitirince park halindeki 4 otomobile çarptı.

Kazada, 4 araçta da hasar gördü.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde sürücü B.T.'nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis merkezine götürülün sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Köpeği can havliyle camdan fırladı - 1 Güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücü B.T.'nin yanında bulunan köpeğin kaza sırasında camdan çıktığı görüldü.

