Alkollü sürücü dehşet saçtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü yol ayrımındaki bariyerlere çarpttı. Kazada sürücü hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Kaza, saat 06.00 sıralarında -Söke karayolunda meydana geldi.

E.D. (31), iradesindeki otomobil, Kuşadası’ndan Söke istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

O sırada devriye gezen ekipler kaza sesini duyarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü A.D.'nin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ALKOLDEN İŞLEM YAPILMIŞ

Öte yandan 300 promil alkollü olduğu tespit edilen A.D.'ye daha önceden de alkolden işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan inceleme sonrası yol ayrımındaki bariyerin arabanın yarısına kadar girdiği görülürken, yan koltukta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı da önledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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