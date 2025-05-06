Alkollü sürücü dehşet saçtı: Bir ölü, iki yaralı
Beşiktaş'ta alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde gece saatlerinde sürücü Fahim Barış S., otomobille Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araç sürücüsü Fahim Barış S. ve yolcu Ecehan B. hafif yaralanırken Onur Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Fahim Barış S. ve Ecehan B. ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Onur Şükrü Yılmaz ise Sarıyer’deki Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Fahim Barış S.’nin muayenesinde kaza sırasında 0.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün emniyette ifadesi alındı.
Adliyeye sevk edilen sürücü Fahim Barış S., "Taksirle öldürme" ve "Taksirle yaralama" suçlarından tutuklandı.
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