Alkollü sürücü direksiyon başında uyuyakaldı: Polisler uyandıramadı

Olay, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi karşısında bulunan İbrahim Zagar Caddesi'nde dün saat 23.45'te meydana geldi. İddiaya göre; G.T. alkol aldıktan sonra direksiyonunun başına geçtiği otomobili ile ters istikamete girdi. Ters istikamete giren sürücü aracını park ederek uykuya daldı.

Hastane önünden geçen vatandaşlar, G.T.’nin sağlık durumundan şüphe edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Polis ve 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine cevap vermeyen sürücü sedye ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç trafiği tehlikeye düşürmediği içinde sürücü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.