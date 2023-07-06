Alkollü sürücü emniyetin Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı

Kaza, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Çorlu Endüstri Meslek Lisesi karşısında meydana geldi.

Eski kiler istikametinden Hatip Mahallesi istikametine seyreden E.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki PTS direğine çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası hasar gören araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü E.A.’nın 0,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.