Alkollü sürücü "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı
18.11.2025 18:59
İHA
Samsun’da alkollü olduğu için trafik polislerine direnerek üzerlerine araç sürüp kaçan sürücü, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan tutuklandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde Ulugazi Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi üzerinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol uygulaması yaptıkları sırada durdurdukları araçta bulunan sürücü T.Ö.(34) alkollü olduğunu ileri sürerek alkol kontrolü yaptırmak istemedi.
Görevli trafik polislerinden T.G.’nin üzerine araç süren T.Ö.’nün diğer polis B.S.'ye ise aracın aynası ile çarpıp kaçtı.
Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan T.Ö.’nün 0.84 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen T.Ö., "görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan Samsun adliyesine sevk edildi.
T.Ö., mahkemece " görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.