Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı
Trafikte makas atarak tehlikeli hareketlerde bulunan otomobilin sürücüsü ile arkadaşları polise saldırdı. Olayda iki polis yaralanırken, üç şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri, devriye görevi sırasında otomobil sürücüsünün makas attığını gördü.
Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.’ye alkol kontrolü yapıldı.
Yapılan kontrolde A.Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.
POLİSE TEKME ATTI
Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı.
O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce üç şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer iki kişinin de alkollü olduğu tespit edildi.
İKİ POLİS YARALANDI
Öte yandan, olayda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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