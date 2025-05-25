Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı

O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı.

Yapılan kontrolde A.Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce üç şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer iki kişinin de alkollü olduğu tespit edildi.

İKİ POLİS YARALANDI

Öte yandan, olayda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.