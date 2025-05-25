Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı

Trafikte makas atarak tehlikeli hareketlerde bulunan otomobilin sürücüsü ile arkadaşları polise saldırdı. Olayda iki polis yaralanırken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri, devriye görevi sırasında otomobil sürücüsünün makas attığını gördü.

Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.’ye alkol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde A.Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİSE TEKME ATTI

Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı.

O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de ekiplerine saldırdı.

Alkollü sürücü ile arkadaşları polise saldırdı - 1 Olay yeri

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce üç şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer iki kişinin de alkollü olduğu tespit edildi.

İKİ YARALANDI

Öte yandan, olayda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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