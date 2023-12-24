Alkollü sürücü kaza yaptı: Çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine gelen basın mensuplarına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.