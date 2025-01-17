Alkollü sürücü motosikletli polisi sıkıştırdı: 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi D-400 Kara Yolu Serik Caddesi'nde meydana geldi.

Trafik polisi Rıdvan Ş., aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Emre K.'nin sıkıştırmasıyla, motosikletinin kontrolünü kaybedip yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Motosikletten düşen polis memuru Rıdvan Ş., yolun karşısındaki alt geçide doğru savruldu.



Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Rıdvan Ş.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Otomobil sürücüsü Emre K. ise gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Emre K.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyeti de yanında bulunmayan Emre K.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Ehliyetini yanında bulundurmama' suçlarından 15 bin TL ceza uygulandı.

Emre K.'nin ehliyetine, 2023 yılında da alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Emre K., polis merkezine götürüldü