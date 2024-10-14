Alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Baran A., direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı cadde üzerinde elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan sürücü Talat A. ve beraberindeki Barış K.'ya çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Talat A. ve Barış K. yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Talat A. ve Barış K. bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.



ALKOL TESTİNDE YÜKSEK PROMİL ÇIKTI



Trafik ekipleri ise otomobilin sürücüsü Barış A'ya alkol testi yaptı.



Barış A.'nın 2,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, sürücüyü polis merkezine götürdü. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla sokak üzerinden çekildi.

