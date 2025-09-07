Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Halıcıoğlu Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan dükkana aracıyla hızla girdi.

Dükkanda hasar meydana gelirken sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası sürücünün yakalandığı öğrenildi.



