Alkollü sürücü otomobiliyle TEM gişelerine daldı

İstanbul'dan Edirne istikametine giden Kazım K. yönetimindeki 81 BH 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu TEM yolu Edirne gişelerine çarptı.
Kaza sonrası sürücünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA
Otomobilin gişelere çarpıp alev aldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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