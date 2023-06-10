Alkollü sürücü otomobiliyle TEM gişelerine daldı

İstanbul'dan Edirne istikametine giden Kazım K. yönetimindeki 81 BH 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu TEM yolu Edirne gişelerine çarptı.

Kaza sonrası sürücünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.