Alkollü sürücü otomobiliyle TEM gişelerine daldı

Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobil, TEM yolunda gişelere çarparak alev aldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü 1,84 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücü otomobiliyle TEM gişelerine daldı

İstanbul'dan istikametine giden Kazım K. yönetimindeki 81 BH 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu TEM yolu Edirne gişelerine çarptı.

Kaza sonrası sürücünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Alkollü sürücü otomobiliyle TEM gişelerine daldı - 1

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin gişelere çarpıp alev aldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...