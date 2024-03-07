Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Kaza, E-5 Otoyolu Maltepe mevki yan yoldaki bir benzinlik önünde meydana geldi.



Alkollü sürücü önce servis aracına soldan vurup sonrasında otobüse arkasından vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kontrollü bir şekilde düzeni sağladı.

Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.