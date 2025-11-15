Alkollü sürücü şarampole yuvarlandı

Topçam Yaylası’ndan Tokat merkez istikametine ilerleyen A.K. (39) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.