Alkollü sürücü sivil polisi vale sanınca yakalandı

Değirmenaltı Caddesi üzerinde Trafik Asayiş ve Trafik Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü denetim sırasında bir araç durduruldu. Araç sürücüsünün, ekipleri fark etmediği ve sivil trafik polislerini vale zannettiği öğrenildi.



Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 147 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal sınırın oldukça üzerinde alkollü çıkan sürücüye, "alkollü araç kullanmak" suçundan 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücünün aracı da trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.



Sürücü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kent genelinde alkollü sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.