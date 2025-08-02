Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, üç araca çarptı

Bartın'da alkollü olduğu belirlenen B.G.'nin (35) kullandığı otomobil, park halindeki üç araca çarptı. Yaralanan B.G., tedaviye alındı.

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, üç araca çarptı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi’nde meydana geldi. B.G. yönetimindeki 06 BZ 5260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran üç araca çarptı.

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, üç araca çarptı - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü B.G. Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada zarar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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