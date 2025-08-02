Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, üç araca çarptı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü B.G. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada zarar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.