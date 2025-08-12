Alkollü sürücü tartıştığı yayaları kamyonetle ezdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı.

Sincan İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi’nde, alkollü olduğu iddia edilen kamyonet şoförü iki yaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kamyonet sürücüsü, iki kişiyi ezerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşları çevre hastanelere kaldırırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

