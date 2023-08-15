Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 6 Ağustos Pazar günü iddiaya göre alkollü olan PTT kargo aracının şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda zikzaklar çizmeye başladı.
Yolda ilerlerken kıl payı önündeki motosiklet sürücüsüne çarpmaktan kurtulan şoför park halindeki kamyonete çarptı.
Sürücü ardından da karşı şeritten gelen hafif ticari araca ve başka bir park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kargo aracının şoförü polis merkezine götürüldü.
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