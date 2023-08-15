Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

Sürücü ardından da karşı şeritten gelen hafif ticari araca ve başka bir park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kargo aracının şoförü polis merkezine götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin