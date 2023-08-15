Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen ve yolda zikzaklar çizerek ilerleyen kargo aracının şoförü 3 araca çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 6 Ağustos Pazar günü iddiaya göre alkollü olan PTT kargo aracının şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda zikzaklar çizmeye başladı.

Yolda ilerlerken kıl payı önündeki motosiklet sürücüsüne çarpmaktan kurtulan şoför park halindeki kamyonete çarptı.

Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı - 1

Sürücü ardından da karşı şeritten gelen hafif ticari araca ve başka bir park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kargo aracının şoförü polis merkezine götürüldü.

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